Контейнер для отработанных батареек установлен в Мурманске

12 Февраля 2018 года, 15:50

МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Страховое акционерное общество ЭРГО при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России реализует всероссийский проект по установке контейнеров для отработанных батареек.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области поддержало данную инициативу. В административном здании по адресу: Мурманск, пр. Кольский, д. 1 (холл на 1 этаже) установлен специальный контейнер для накопления использованных батареек. С сегодняшнего дня батарейки можно приносить по указанному адресу с 9:00 до 18:00.

Обслуживанием контейнера займется специализированная организация – ООО «АльтерЭко», имеющая соответствующую лицензию. По мере наполнения контейнера батарейки будут направляться на специализированное предприятие для дальнейшей утилизации.