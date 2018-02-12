Мурманск получит почти 24 млн на приобретение жилья для молодых семей

12 Февраля 2018 года, 16:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области подписало постановление о распределении в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья.

Мурманск на эти цели получит больше, чем другие муниципалитеты – 23,99 млн рублей. Меньше всех достанется Заполярному – всего 178,290 тысяч. Сумму, которую получат остальные муниципальные образования, можно посмотреть на сайте правительства.