Около 5 млн рублей было направлено на обустройство городских парков Мурманской области

12 Февраля 2018 года, 16:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Участники заседания межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели итоги проекта в 2017 году и обозначили основные задачи на 2018 год. Напомним, на 2017 год Мурманская область занимала шестое место в рейтинге формирования комфортной городской среды.

Министр строительства и территориального развития региона Леонид Кан сообщает, что в 2017 году Мурманской области была предоставлена субсидия в объеме 119,8 млн рублей. Из них 115,26 млн рублей были направлены на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, 4,6 млн рублей - на обустройство городских парков.

Ранее сообщалось о финансировании городской среды в Мурманске и о том, что за три года объем субсидий по этой программе составит 360 млн рублей.

Реализация проекта продлится до 2022 года. Мурманской области из федерального бюджета на эти цели распределены средства в размере более 120 млн рублей ежегодно с 2018 по 2020 годы.

На совещании было отмечено, что проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий – одно из условий предоставления субсидии в 2018 году. В регионе его проводят восемь муниципальных образований – Мурманск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, ЗАТО Александровск, Североморск и Кандалакша.

Также было известно о количестве муниципалитетов-участников по формированию комфортной городской среды.

Итогом реализации проекта должно стать создание безбарьерной инфраструктуры с продуманным дизайном, которая учитывала бы потребности всех жителей городов и посёлков, без исключений.