Сегодня - день памяти сотрудников Мурманской полиции, погибших в Ингушетии

12 Февраля 2018 года, 16:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – 9 октября 2008 года сотрудники регионального Управления МВД России были направлены в служебную командировку в Республику Ингушетия, где отдали жизнь, защищая мир и порядок.

12 февраля 2009 года в Назрани сотрудники УМВД России по Мурманской области участвовали в спецоперации по нейтрализации группы боевиков, расположившихся в одном из жилых домов. Во время штурма боевики привели в действие 70-ти килограммов взрывное устройство. Двухэтажный дом был полностью разрушен. Под руинами здания позже были обнаружены тела трех боевиков и четверых сотрудников мурманской милиции, которые честно исполнили служебный долг.

Указом президента за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, Андрей Кольцов, Александр Рябенков, Андрей Ворона и Дмитрий Дмитриев были награждены Орденами мужества (посмертно).