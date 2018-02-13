Более 1000 саами написали заявления на выделение квот вылова трески и пикши

12 Февраля 2018 года, 17:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – В период с 27 декабря 2017 года по 9 февраля 2018 года Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области проводится сбор заявлений от представителей саами на выделение квоты добычи трески и пикши для осуществления традиционного рыболовства в 2018 году.

В январе состоялась рабочая поездка специалистов Министерства в с.п. Ловозеро, чтобы помочь представителями саами заполнить заявления. В Министерство поступило уже более 1000 заявлений на выделение квот вылова трески и пикши.