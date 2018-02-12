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Жизнь в Мурманске


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Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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Главная » НОВОСТИ » Мурманчане выбирают будущий облик города
 
 
 
 
12 Февраля 2018 года, 18:00

Мурманчане выбирают будущий облик города


МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 9 февраля завершился сбор предложений о включении в программу «Формирование комфортной городской среды» общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2018-2022 годы.

Мурманчане активно включились в проект, ни один из 17 специальных боксов не остался пустым. За месяц сбора предложений жители города заполнили более 670 анкет.

«Предложения поступили самые разные. Например, жители Первомайского округа выражали желание благоустроить территорию возле Ледового озера, сквер на улице Шабалина, сквер у здания управления Первомайского округа по проспекту Кольский, – рассказала региональный координатор проекта «Формирование комфортной городской среды», заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова. – Удивительно, но независимо от места сбора анкет, очень много мурманчан высказались за продолжение благоустройства зоны отдыха возле Семеновского озера».

16 февраля состоится заседание общественной комиссии, в состав которой входят уважаемые мурманчане: общественники и активисты. Комиссия рассмотрит предложения мурманчан, поступившие в ходе общественного обсуждения.

По итогам предварительного отбора для общественных территорий, выбранных жителями, будут разработаны дизайн-проекты благоустройства. Варианты будут опубликованы в открытом доступе, каждый мурманчанин сможет поучаствовать в общественном обсуждении дизайн-проектов. 18 марта пройдет рейтинговое голосование.

Победить может как главная площадь, так и небольшой парк в спальном районе — участвуя в рейтинговом голосовании, жители каждого из трех округов соревнуются между собой за возможность благоустроить ту или иную общественную зону.

Проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться уже в 2018 году.

АГМ

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