12 Февраля 2018 года, 16:51

ГАДЖИЕВО/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Подводные силы Северного флота возглавил контр-адмирал Сергей Рекиша. Сегодня его представили личному составу в Гаджиево.

На плацу объединения состоялась церемония передачи Краснознамённого флага ВМФ подводных сил Северного флота от бывшего командующего контр-адмирала Владимира Гришечкина нынешнему. Гришечкин в декабре 2017 года возглавил Штаб Северного флота.

Сергей Рекиша родился 22 ноября 1965 года в Оленегорске. В 1988 году окончил штурманский факультет Каспийского высшего военно-морского училища им. С.М.Кирова (г.Баку) и был направлен для дальнейшего прохождения службы на Тихоокеанский флот, где последовательно прошёл путь от командира группы до старшего помощника командира атомного подводного крейсера.

После окончания Военной академии Генерального штаба ВС РФ служил в должности заместителя начальника штаба Тихоокеанского флота, затем был назначен заместителем командующего подводными силами Северного флота и год спустя снова переведён на Тихоокеанский флот начальником штаба подводных сил.

В 2016 году контр-адмирал Сергей Рекиша возглавил подводные силы Тихоокеанского флота, а в конце 2017 года Указом Президента России назначен командующим подводными силами Краснознамённого Северного флота.