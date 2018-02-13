В Мурманской области будет создан Центр оказания услуг для бизнеса

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области постановило создать на территории региона Центр оказания услуг для бизнеса.
Центр должен предоставлять услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, на базе организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – Центра поддержки предпринимательства региона.
Среди услуг, предоставляемых Центром, – предоставление банковских гарантий, услуги по эквайрингу, государственный кадастровый учет недвижимого имущества, услуги по подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности и т.д. С полным списком можно ознакомиться на сайте правительства.