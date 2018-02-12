Мурманчанам обещают мойву по 65 рублей за килограмм

12 Февраля 2018 года, 17:10

МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Цена на мойву в торговых сетях-партнёрах программы «Городская карта поддержки» не будет превышать 65 рублей за килограмм. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил мэр областного центра Дмитрий Филиппов. По его словам с сетями достигнута договорённость, что наценка на мойву не будет превышать 10% от заявленной поставщиком цены в 58 рублей за килограмм.

Купить рыбу по вышеупомнятой цене смогут мурманчане – обладатели «Городской карты поддержки». За время действия программы держателями таких социальных карт стали около 23 тысяч мурманчан.