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Возможно, виновата проводка. В сегодняшнем пожаре на Володарского пострадали люди
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


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Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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Главная » НОВОСТИ » Жильцам горевшего в центре Мурманска дома выплатят по 100 тысяч рублей
 
 
 
 
12 Февраля 2018 года, 18:23

Жильцам горевшего в центре Мурманска дома выплатят по 100 тысяч рублей


 
МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Жильцам дома на улице Володарского, 10, в Мурманске выплатят по 100 тысяч рублей на квартиру в качестве материальной помощи. Об этом журналистам сообщил глава администрации города Андрей Сысоев. Сегодня он встречается с жильцами пострадавшего подъезда, чтобы разъяснить им порядок дальнейших действий: от размещения в маневренном фонде до получения помощи и судьбы их дома.

Андрей Сысоев сообщил, что специально созданная комиссия оценит состояние подъезда и примет решение о его восстановлении. По словам главы администрации, данный тип домов является одним из самых сложных для восстановления с точки зрения возраста и особенностей конструкций.

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Напомним, пожар в пятиэтажке на улице Володарского, 10, произошёл днём 8 февраля, но полностью ликвидировать его удалось только к утру 9 февраля. При тушении были задействованы 93 человека и 30 единиц техники. Основная сложность при ликвидации возгорания заключалась в том, что пламя распространялось по скрытым и деревянным перекрытиям и охватило три этажа.

От огня пострадали восемь квартир, из подъезда были эвакуированы десять человек, в том числе четыре ребёнка. Пострадавший в несчастном случае только один – пожилая женщина, которую с ожогами госпитализировали в медучреждение.

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  • Не знаю, какова практика в таких случаях, но чё-то как-то маловато, на мой взгляд...
  • MMK_____ 12.02.2018 18:15 Дорогие дамы и господа! Ну вот и настало время прощаться. Я устал, я ухожу (с). По правде говоря, хотел это сделать пять дней раньше, написав мемуар о нашем сотрудничестве с Александром во времена его героической юности. Однако драматические события, случившиеся через полчаса после написания мемуара отсрочили мой уход. Пишу со смартфона, поэтому рассусоливать не буду. Хочу сказать спасибо Саше за наше общение в 2012-2015 годах. Это было интересное время. Благодаря Саше я попал в самую гущу исторических (правда часто нерадостных) событий, происходивших в нашей стране. Горжусь, что оказался рядом в трудные для него времена и считаю это одним из главных положительных событий в своей жизни, за что никогда не будет стыдно. Покидая героические сайты bloger51.com и bloger51.ru хочу пожелать Александру и всем нам не принимать непродуманных решений, оставаться людьми, даже если мы оказываемся в ситуациях, когда сделать это нелегко. Best regards, Ваш ММК ============================================================ Шта, неумый мальчик - думаешь ты выиграл, как тогда, с год назад, когда оболгал и таки выдавил меня со своего форума? Нееет.., ты проиграл. Ты снова проиграл. Но поймёшь ты это не сейчас, позже поймёшь.
 
 
 
 
 
 
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