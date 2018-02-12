Жильцам горевшего в центре Мурманска дома выплатят по 100 тысяч рублей

Андрей Сысоев сообщил, что специально созданная комиссия оценит состояние подъезда и примет решение о его восстановлении. По словам главы администрации, данный тип домов является одним из самых сложных для восстановления с точки зрения возраста и особенностей конструкций.
Напомним, пожар в пятиэтажке на улице Володарского, 10, произошёл днём 8 февраля, но полностью ликвидировать его удалось только к утру 9 февраля. При тушении были задействованы 93 человека и 30 единиц техники. Основная сложность при ликвидации возгорания заключалась в том, что пламя распространялось по скрытым и деревянным перекрытиям и охватило три этажа.
От огня пострадали восемь квартир, из подъезда были эвакуированы десять человек, в том числе четыре ребёнка. Пострадавший в несчастном случае только один – пожилая женщина, которую с ожогами госпитализировали в медучреждение.