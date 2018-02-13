Кольский полуостров попал под влияние норвежского циклона

13 Февраля 2018 года, 08:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - 13-14 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха -5-10 градусов, при прояснениях -15-20 градусов, гололедица.

На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 10 февраля равна 30-65 см.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -16 градусов, ветер юго-западный 2-3 м/с.