В Мурманск доставили первые 450 тонн мойвы

13 Февраля 2018 года, 08:15

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в Мурманске отгрузили первые 450 тонн мойвы. В ближайшее время ожидается прибытие ещё 200 тонн. Об этом на оперативном совещании сообщил министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов. По его словам, на промысле сейчас работают десять судов.

Как ранее сообщал «Би-порт», в Мурманске пользователи карт «Городская карта поддержки» смогут приобретать мойву по цене 65 рублей за килограмм. Скидка будет действовать в 170 торговых предприятиях города. Соответствующее соглашение с «Союзом рыбопромышленников Севера» будет подписано 20 февраля.