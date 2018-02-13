Сапёры Северного флота уничтожили найденный в Мурманске артиллерийский снаряд

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - Сапёры отдельного морского инженерного батальона Северного флота обезвредили найденный в городе Мурманске боеприпас времён Великой Отечественной войны. 37-мм артиллерийский снаряд, который 11 февраля обнаружили недалеко от одного из домов на улице Генералова, был утилизирован методом подрыва на одном из полигонов Мурманской области. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.
Ежегодно сапёры Северного флота обезвреживают свыше тысячи взрывоопасных предметов: неразорвавшихся мин, артиллерийских снарядов и авиационных бомб.