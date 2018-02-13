Управляющие компании-банкроты оставят без домов и лицензий

13 Февраля 2018 года, 08:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – С января 2018 года органы Госжилнадзора получили дополнительные инструменты контроля за работой управляющих компаний и защиты прав граждан. Изменения, внесённые в Жилищный кодекс, позволили контролирующим органам изымать дома из управления компаний-банкротов, а их самих лишать лицензий. О работе, которая проводится в этой сфере, рассказала глава Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова.

«В настоящий момент шесть лицензиатов являются банкротами. Принято решение об исключении сведений о 16 многоквартирных домах у трёх лицензиатов, признанных судом банкротами. Кроме того, что приняты решения об обращении в суд с заявлениями об аннулировании лицензий у шести банкротов, у нас ещё есть 43 лицензиата, у которых в течение шести месяцев в реестре лицензий отсутствуют многоквартирные дома. По новому закону, лицензии таких компаний-пустышек также можно аннулировать», - сообщила Кузнецова.

До того, как по конкурсу или по решению собственников будет выбрана новая УК, управлять домами назначат обслуживающую организацию.

Кроме того, по новым правилам лицензия может выдаваться только при отсутствии смешения названия компании с уже действующими. На такие компании-двойники также было много жалоб от граждан. Трём УК нами уже отказано в выдаче лицензий в связи с похожими названиями.