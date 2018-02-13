Мусоросжигательный завод Мурманска скрывал данные о вредных выбросах

13 Февраля 2018 года, 10:13

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Мусоросжигательный завод Мурманска уличили в нарушении природоохранного законодательства. Поводом для проведения прокурорской проверки послужило обращение гражданина, у которого закрались сомнения на счёт наличия у предприятия разрешения на выброс вредных веществ.

Как было установлено в ходе проверки, филиал №1 АО «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов» проводит мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий. При этом план таких мероприятий с министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области не согласовывался.

Кроме того, в отчёте за 2017 год предприятием была отражена недостоверная информация о фактическом выбросе углеводородов в атмосферу. Это является нарушением Федерального закона «Об охране окружающей среды».

По итогам проверки прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях, а также внесены представления об устранении выявленных нарушений закона в адрес руководителя предприятия. По результатам рассмотрения дел приняты решения о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности.