Марина Ковтун отправилась в Москву и Сочи

МОСКВА/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Москве состоится заседание комитета Совета Федерации по экономической политике. Участники заседания обсудят вопросы обеспечения энергетической безопасности потребителей и инфраструктурного развития энергетической отрасли.
Участие в заседании примет губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, глава Заполярья выступит с докладом.
Как стало известно «Би-порту», затем Марина Ковтун отправится в Сочи, где примет участие в Российском инвестиционном форуме, который проходит 15-16 февраля.