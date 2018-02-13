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Жизнь в Мурманске


Сари
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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

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Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

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Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Марина Ковтун отправилась в Москву и Сочи
 
 
 
 
13 Февраля 2018 года, 10:20

Марина Ковтун отправилась в Москву и Сочи


МОСКВА/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Москве состоится заседание комитета Совета Федерации по экономической политике. Участники заседания обсудят вопросы обеспечения энергетической безопасности потребителей и инфраструктурного развития энергетической отрасли.

Участие в заседании примет губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, глава Заполярья выступит с докладом.

Как стало известно «Би-порту», затем Марина Ковтун отправится в Сочи, где примет участие в Российском инвестиционном форуме, который проходит 15-16 февраля.

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