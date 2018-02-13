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Главная » НОВОСТИ » Рабочий на руднике «Северный» упал со 100-метровой высоты
 
 
 
 
13 Февраля 2018 года, 11:34

Рабочий на руднике «Северный» упал со 100-метровой высоты


ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — Причиной смерти рабочего на руднике «Северный» в Печенгском районе стало падение со 100-метровой высоты. Как сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк, рабочий горно-подземной связи, 1995 года рождения, упал в рудосток при проведении ремонтных работ. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью, от чего скончался на месте происшествия.

«В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили агентству в региональном СУ СКР.

Фото: kn51.ru

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  • Сто метров - это ужас... У людей сердце разрывается при падение с такой высоты. Арктика - метров 70 вроде.
  • Там ограждение должно было стоять? Его не было? И почему он один был?
  • А что вообще такое "рудосток" и где там такая высотища, с которой в него можно упасть?
  • Рудоспуск. Вертикальная выработка, которая в дальнейшем используется как приспособление для отвалки руды с верхнего горизонта на нижний, для дальнейшей транспортировки оной. Есть заброшенные и редко огорожены. Скорее всего в такой и упал.
  • Примерно понял, о чём речь, спасибо.
  • Упал как раз в рабочий рудоспуск.
 
 
 
 
 
 
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