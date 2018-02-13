Рабочий на руднике «Северный» упал со 100-метровой высоты

13 Февраля 2018 года, 11:34

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — Причиной смерти рабочего на руднике «Северный» в Печенгском районе стало падение со 100-метровой высоты. Как сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк, рабочий горно-подземной связи, 1995 года рождения, упал в рудосток при проведении ремонтных работ. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью, от чего скончался на месте происшествия.

«В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили агентству в региональном СУ СКР.

Фото: kn51.ru