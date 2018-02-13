Обстоятельства погрома приюта для животных еще выясняются

13 Февраля 2018 года, 11:45

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – По факту нападения на приют для животных проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются, сообщила «Би-порту» инспектор направления по связям со СМИ УМВД по Мурманску Басти Гусейнова. Все материалы находятся у участкового уполномоченного.

Напомним, в ночь с 11 на 12 февраля неизвестные ворвались в приют, устроили погром и выпустили около 30 собак. Двух животных загрызли собаки, остальные разбежались. Благодаря усилиям волонтеров и неравнодушных людей примерно половина собак уже найдена, поиски остальных продолжаются.

Мурманчане привозят в приют корм, медикаменты и прочие необходимые вещи, помогают наводить порядок в здании, переводят деньги. Между тем, в сети активизировались мошенники, желающие нажиться на погроме питомника.

«В последние часы активизировались мошенники, желающие нажиться на приютской беде и доверчивости отзывчивых людей. Переводите деньги только на карты приюта», – сообщается в официальной группе. Там же указаны реквизиты для перевода денег.

Происшествие не осталось незамеченным в других регионах. Депутат Ленинградской области Владимир Петров попросил генеральную прокуратуру отреагировать на разгром приюта. Соответствующий запрос он составил на имя главы ведомства Юрия Чайки.