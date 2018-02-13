В Мурманске обсудили деятельность нефтегазовых компаний на территории региона

13 Февраля 2018 года, 11:53

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий встретился с директором правления и совладельцем компании Stolt-Nielsen Ltd, генеральным директором и председателем правления группы компаний NORTERMINAL AS Якобом Столт-Нильсеном (Норвегия).

Во встрече приняли участие министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова, министр транспорта Дмитрий Соснин, заместитель министра экономического развития Илья Остапчук, сотрудник Минэкономразвития Елена Бреславец, заместитель директора по аварийно-спасательным работам филиала ФБУ Морспасслужба «Росморречфлот» Алексей Морозов и генеральный директор «НО Ассоциация «Мурманшельф» Ольга Буч.

Григорий Стратий отметил, что в силу особого географического положения налаживание международного сотрудничества Мурманской области и Норвегии всегда было одним из основных приоритетов региона.

Якоб Столт-Нильсен рассказал, что он побывал почти во всех крупных портах мира, там, «где начиналось промышленное развитие, связанное с нефтью, газом и химическими продуктами».

«Если посмотреть истории самых крупных и успешных компаний и людей, которые создали бизнес по добыче нефтегаза, то становится ясно, что огромной составляющей этого успеха были именно логистические решения – как этот газ или нефть доставить на рынок, – подчеркнул он. – Нефть, газ, руду и т.д. можно найти по всему миру. Но только там, где созданы хорошие логистические решения, где сбалансирована вся система, связанная с налогами, возможностями транспортировки, созданием инфраструктуры, мы видим успех».

Участники встречи также обсудили деятельность нефтегазовых компаний на территории Мурманской области, а также меры реагирования на аварийные ситуации, связанные с разливами нефти и нефтепродуктов.