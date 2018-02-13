Автозаправочные станции Statoil меняют дизайн

13 Февраля 2018 года, 14:05

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – С февраля по апрель привычная сине-оранжевая гамма Statoil сменится красно-бело-оранжевой - глобального бренда Circle K.

«Для российского бизнес-подразделения начинается важный этап работ по ребрендингу. Работы выполняет глобальный подрядчик с опытом обновления станций Statoil в Скандинавии и странах Балтии. Скоро наши станции приобретут новый вид согласно единой глобальной концепции АЗС Circle K», - сказал генеральный директор Circle K Russia Юрий Брянцев.

Автозаправочные станции под брендом Statoil в 2018 году начали новое путешествие под глобальным брендом Circle K в России. Новый бренд заменит Statoil®, под которым работают магазины в Европе, включая Россию.

В марте первые такие станции в России появятся в Пскове и Мурманске, в апреле – в Санкт-Петербурге.