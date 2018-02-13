Пароход «Челюскин» 84 года назад попал в ледовый плен

13 Февраля 2018 года, 14:22

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – 10 августа 1933 года пароход «Челюскин» отошел от набережной Мурманска. Планировалось, что судно пройдет из Белого моря в Тихий океан. «Челюскин» должен был стать проверкой проходимости Северного морского пути транспортными кораблями.

Возглавил экспедицию знаменитый полярный исследователь Отто Шмидт. Пароход прошел весь маршрут, вошел в Берингов пролив и 7 ноября дал в Москву приветственную радиограмму. Но в проливе началось движение льдов в обратную сторону, и «Челюскин» снова оказался в Чукотском море. Получив повреждения, пароход вмерз в большую льдину и несколько месяцев дрейфовал с ней. 13 февраля 1934 года началось сильное сжатие льдов, и «Челюскин» затонул. На дрейфующий лед сошло 104 человека.

«13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от мыса Уэлен «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов...», - говорилось в радиограмме.

Фото: ria.ru