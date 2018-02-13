Для постояльцев Апатитского изолятора сыграли «Русский джем»

13 Февраля 2018 года, 14:40

АПАТИТЫ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В апатитском следственном изоляторе №2 прошла музыкальная импровизация «Русский джем». Мероприятие состоялось в рамках выставки «Мир музыкальных инструментов». Участницы студии народного творчества «Ярушко» из Молодежного социального центра Апатитов рассказали о музыкальных традициях. Также гости продемонстрировали как играли и пели песни наши предки.

Сотрудник воспитательного отдела СИЗО-2 Евгений Тимофеев рассказал, что самым увлекательным для зрителей оказался мастер-класс по игре на гуслях, ложках и других народных музыкальных инструментах. Постояльцы изолятора стали участниками импровизации – jam. От мастер-класса у присутствующих остались только положительные эмоции.