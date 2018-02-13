Стала известна возможная причина пожара в доме на Володарского

13 Февраля 2018 года, 16:02

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — Возможной причиной возгорания в доме на улице Володарского, 10, могла стать неисправность холодильника. Техника находилась в квартире, где проживала пострадавшая пожилая женщина.

«Причиной пожара стал неисправный холодильник. Замкнуло электрическую проводку, и огонь начал распространяться по квартире», - пишет «Бoльшoe paдиo» со ссылкой на источник в МЧС.

Как ранее сообщал «Би-порт», жильцам пострадавших квартир будет выделено по 100 тысяч рублей на квартиру в качестве материальной помощи для приобретения самых необходимых вещей. Им также было предложено размещение в маневренном фонде, однако все от этой возможности отказались. Специально созданной комиссии в ближайшее время предстоит решить вопрос о возможности восстановления сгоревшего подъезда.