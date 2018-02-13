Заполярные гей-парады дойдут до ЕСПЧ

13 Февраля 2018 года, 16:40

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Полярнозоринский районный суд признал законным решение местной администрации о запрете шествия гей-парада в Полярных Зорях, дело по пикетам выделено в отдельное производство и будет рассмотрено самостоятельно.

Аналогичный вердикт о параде и двух пикетов вынес Кировский районный суд.

«Оба решения будут обжалованы в Мурманском областном суде, а дела будут доведены до ЕСПЧ», – написал ЛГБТ-активист и основатель Московского гей-прайда Николай Алексеев на своей странице ВК.

Ранее власти Териберки также запретили гей-парад и ЛГБТ-митинги, сославшись на «возможный ураганный ветер», «низкие температуры», «регулярную выездную торговлю» и расположенные повсеместно «ветхие и аварийные дома».