В Мурманской области принимаются заявки на конкурс «Доброволец года – 2018»

13 Февраля 2018 года, 16:54

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – 1 февраля в Мурманской области начал работу региональный конкурс «Доброволец года – 2018» среди молодежных и детских общественных объединений. Конкурс проводит Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки к военной службе в целях поддержки и развития добровольчества в молодежной среде в Мурманской области. В настоящий момент принимаются заявки на «Доброволец года – 2018».

«Конкурс стартовал 1 февраля. Заявки можно подать до 26 февраля. Конкурс интересен тем, что все люди в возрасте от 14 до 50 лет, которые занимаются социально-значимой деятельностью, могут принимать участие», - рассказала о проведении конкурса специалист по работе с молодежью ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе» Ольга Евсеенко.

Среди номинаций конкурса – «Волонтер победы», «Социальное служение», «Лучший проект в сфере медицинского волонтерства» и многие другие. С этого года учреждены новые номинации, как «Организатор добровольчества» и «Волонтерский центр».

«Этот конкурс лично для меня стал стимулирующей точкой для моей дальнейшей работы. Потому что когда я выиграла этот конкурс, я поняла, что есть силы создать маленькую команду, уехать из своего города и реализовать проект уже здесь. У меня успешно это получилось... Я искренне советую всем волонтерам принять участие в этом конкурсе», - поделилась победительница конкурса Дарья Копылова.