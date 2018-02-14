Военнослужащий в Североморске выстрелил себе в голову и скончался

13 Февраля 2018 года, 17:06

СЕВЕРОМОРСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — В Североморске скончался мужчина, который выстрелил себе в голову из пистолета. О 34-летнем пострадавшем с огнестрельным ранением головы стало известно от врачей.

По данным источника, мужчина, являющийся военнослужащим был госпитализирован из квартиры, где у него произошёл конфликт с супругой. Он «принял на грудь» немалое количество алкоголя, и в ходе ссоры взял пистолет и выстрелил себе в висок. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Как сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк, по данному факту проводится процессуальная проверка.