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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
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Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

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Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Военнослужащий в Североморске выстрелил себе в голову и скончался
 
 
 
 
13 Февраля 2018 года, 17:06

Военнослужащий в Североморске выстрелил себе в голову и скончался


СЕВЕРОМОРСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — В Североморске скончался мужчина, который выстрелил себе в голову из пистолета. О 34-летнем пострадавшем с огнестрельным ранением головы стало известно от врачей.

По данным источника, мужчина, являющийся военнослужащим был госпитализирован из квартиры, где у него произошёл конфликт с супругой. Он «принял на грудь» немалое количество алкоголя, и в ходе ссоры взял пистолет и выстрелил себе в висок. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Как сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк, по данному факту проводится процессуальная проверка.

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