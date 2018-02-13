В Мурманской области стартует акция «Благодарю»

13 Февраля 2018 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – 13 февраля на территории региона начала работу всероссийская акция «Благодарю». В ней принимают участие добровольческие движения Заполярья и почта России Мурманской области.

«К акции «Благодарю» мы присоединились всем Мурманском и областью. У этой акции не может быть границ. Она для всех, кто помнит добрые дела и поступки. Даже если прошло много лет, никогда не поздно сказать: «Благодарю...»», - отметила начальник Мурманского почтамта Оксана Федорова.

Бессрочная некоммерческая акция начала работу в октябре прошлого года на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Оттуда было отправлено 25 000 открыток с пожеланиями для родителей, школьных учителей, любимых людей.

Акция «Благодарю» осуществляется с помощью специальных открыток. Их можно купить в почтовых отделениях по всей стране. Для отправителей, которые не знают точного адреса получателя, работает Центр обработки данных в Москве.

По словам, члена регионального координационного совета по развитию добровольческого движения Мурманской области «ЗОВ» Алены Лянгазовой акция «Благодарю» была запущена на фестивале в Сочи. «Что это за акция? В нашей жизни есть люди, которым хочется сказать: «Спасибо...». Иногда бывают ситуации, например, происходит беда, и мы не можем здесь и сейчас их поблагодарить, потому что у нас есть наиболее важные на этот момент дела. Но приходит осознание, что эти люди внесли вклад в твою жизнь. Поэтому через какое-то время можно вернуться и поблагодарить такой открыткой того, кто сделал тебе добро», - рассказала Алена Лянгазова об акции.