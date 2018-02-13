Военным ограничивают доступ в интернет

13 Февраля 2018 года, 17:40

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Министерство обороны России распространило рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в интернете.

В министерстве «Известиям» рассказали, что правила поведения в сети были разработаны в конце 2017 года. Сейчас памятки с рекомендациями и пособия-плакаты направлены в войска. Советы касаются сохранения секретной информации и безопасного поведения военных в социальных сетях.

Авторы документа напоминают, что публикации солдат и офицеров постоянно анализируют иностранные спецслужбы. Военным советуют просить своих родственников и близких не распространять информацию об их служебной деятельности.

Минобороны призывает не забывать, что публикации, разжигающие межнациональную или межрелигиозную рознь, способны нанести «существенный репутационный вред Вооруженным силам», а их автор может понести ответственность.

Военным советуют сделать свои аккаунты в соцсетях максимально закрытыми, не добавлять в друзья незнакомцев. Им также рекомендуют регулярно обновлять приложения, не устанавливать подозрительные программы и для каждого сайта придумывать уникальный пароль.