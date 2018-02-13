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Главная » НОВОСТИ » Первые рейсы в Каир отправятся в ближайшее время
 
 
 
 
13 Февраля 2018 года, 17:57

Первые рейсы в Каир отправятся в ближайшее время


РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Россия и Египет возобновляют регулярное авиасообщение, сказал «Известиям» специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«В соответствии с договоренностями президентов двух стран сейчас обеими сторонами ведется практическая работа по возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Рассчитываем, что первые рейсы отправятся уже в ближайшее время», – сообщил он.

Решение возобновить полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будет приниматься с учетом опыта взаимодействия авиационных властей двух стран и авиаперевозчиков в аэропорту Каира и в контексте ситуации с безопасностью в регионе в целом, отметил Богданов.

Рейсы в Египет были закрыты после падения российского самолета над Синайским полуостровом в 2015 году. В начале 2018 года Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром, а туроператорам разрешили продавать путёвки в Египет.

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