Почему падают российские самолеты?

13 Февраля 2018 года, 18:17

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Несколько дней назад в Подмосковье рухнул пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Никто из 65 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Авиакомпания, которая ранее владела бортом RA-61704, готовила доклады о его техническом состоянии. Нештатные ситуации на самолётах данного типа происходили довольно часто, пишет Daily Storm.

Прежний перевозчик, в течение нескольких лет владевший самолетами Ан-148-100В, в докладе сообщал о серьезных недостатках самолетов, которые позже перешли «Саратовским авиалиниям». Точно такие же документы были и у других владельцев Ан-148.

Большинство неисправностей сравнительно нового самолета связаны с системой управления самолетом и системой интеграции авиационного оборудования. Отмечается ненадежность вспомогательной силовой установки.

Случались неисправности с дверями и люками, которые зачастую не обеспечивают герметичность салона, неполадки были также с фюзеляжем и крылом. Помимо этого, у Ан-148 возникали проблемы с системой кондиционирования и работой двигателя. Бортпроводники частенько жаловались на то, что на кухне, которая расположена в хвостовой части самолета, невыносимо холодно.

По мнению специалистов, проблемы у Ан-148, связаны с тем, что самолет был создан не так давно (Ан-148 начали разрабатывать в 2001-м, а полетел он впервые в 2004 году) и многие «детские болезни» пока еще не были устранены. Отмечается, что испытания нового самолета проводились параллельно с началом коммерческой эксплуатации. При обнаружении каких-либо недостатков производитель не особо торопился их исправлять.

У разбившегося 11 февраля самолета были зафиксированы две нештатные ситуации летом 2013 года.

Первое ЧП произошло во время рейса Санкт-Петербург — Сочи. Тогда во время взлета в один из двигателей самолета попала птица. Тогда экипаж вернулся в аэропорт Пулково, никто из пассажиров не пострадал.

В августе 2013 года во время вылета из аэропорта Минводы у разбившегося Ан-148 лопнула шина на передней стойке шасси. Самолет следовал в Пулково, где он благополучно приземлился.

Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье. Самолет вылетел из Домодедово, и спустя несколько минут пропал с экранов радаров. Позже были обнаружены обломки разбившегося борта.

Причины трагедии выясняются.