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Главная » НОВОСТИ » Сбор вещей для погорельцев с Володарского завершён
 
 
 
 
13 Февраля 2018 года, 17:30

Сбор вещей для погорельцев с Володарского завершён


МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске остановлен сбор вещей для жильцов квартир, пострадавших при пожаре на улице Володарского, 10.

Ранее сообщалось о ликвидации возгорания жилого дома в центре Мурманска.

«На сегодняшний день сбор вещей остановлен. Сейчас волонтеры занимаются сортировкой. Сегодня уже пришли первые погорельцы, которые смотрели какие вещи им необходимы, подбирали по размеру. Нашей командой было принято решение запустить адресный сбор. То есть не общий, на какую-то одну квартиру, а соответственно на каждую. В дальнейшем мы будем отслеживать эту ситуацию, смотреть, как можем помочь людям. Такого большого сбора больше не будет. Вообще сейчас законсервирован весь подъезд – это восемь квартир. Из них шесть – выгорели полностью, не пригодны для жилья», - рассказала об организации помощи член регионального координационного совета по развитию добровольческого движения Мурманской области «ЗОВ» Алена Лянгазова.

По опубликованным записям в группе помощи «Вконтакте», за 2,5 дня в две точки сбора передали много нужного для жителей дома. Вещей должно хватить не только для всех пострадавших семей, но и для дальнейшей раздачи людям в трудной жизненной ситуации. Известно, что вскоре погорельцы встретятся с Сысоевым, чтобы решить вопрос об их будущем проживании.

Ранее сообщалось, что жильцы пострадавших от огня квартир получат по 100 тысяч рублей в качестве материальной помощи.

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