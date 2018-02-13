Госдума хочет уточнить правила регистрации иностранных граждан

13 Февраля 2018 года, 18:34

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Иностранцам будет сложнее встать на миграционный учет по адресу принимающей организации, пишут «Известия». Им придется регистрироваться там, где они проживают фактически. Соответствующие инициативы намерен рекомендовать к принятию в первом чтении комитет Государственной думы по развитию гражданского общества.

В повестке комитета — рассмотрение двух законопроектов. Первый документ конкретизирует, где именно иностранные граждане могут регистрироваться по месту пребывания в России. Сейчас можно указать как жилое помещение, так и адрес принимающей организации. Но в декабре 2017 года правительство предложило постановку на учет в жилых помещениях, где иностранец проживает фактически, а регистрацию по месту нахождения компании оставить как исключение. Таким образом, решается вопрос, где именно регистрировать иностранца.

Второй законопроект разрешает россиянам в одностороннем порядке прекращать регистрацию иностранного гражданина на своей жилплощади, если связь с ним утеряна или трудовой контракт расторгнут. Законопроект в декабре прошлого года внесла в Госдуму вице-спикер Ирина Яровая.

Ранее сообщалось, что фиктивная регистрация иностранцев в офисах будет грозить уголовным наказанием.