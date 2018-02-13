Марина Ковтун предложила откорректировать существующую модель ценообразования в отношении новых потребителей электроэнергии

13 Февраля 2018 года, 19:00

МОСКВА/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выступила на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Заседание было посвящено вопросам обеспечения энергетической безопасности потребителей и инфраструктурного развития энергетической отрасли.

Основным докладчиком на заседании выступил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Он представил актуальные задачи развития топливно-энергетического комплекса и важнейшие законодательные инициативы, которые будут способствовать их решению.

Марина Ковтун в своем докладе подчеркнула, что крупнейший из реализуемых в Мурманской области электроэнергетических проектов – продление сроков эксплуатации действующих энергоблоков Кольской атомной станции и подготовка к принятию решений по сооружению замещающих мощностей Кольской АЭС-2. Работа ведется в соответствии с инвестиционной программой «Концерна Росэнергоатом».

В числе основных задач по обеспечению энергетической безопасности потребителей и инфраструктурного развития Мурманской области глава региона назвала реализацию инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» и принятие мер в связи со значительным ростом цен на электрическую энергию на оптовом рынке для потребителей европейской части России, в том числе Мурманской области.

«В целях удовлетворения перспективного спроса потребителей на электроэнергию необходимо создать в регионе условия, стимулирующие вовлечение в хозяйственный оборот не используемых в настоящее время, но технологически возможных к выработке объемов электрической энергии», – сказала Марина Ковтун.

Губернатор выступила с инициативой рассмотреть проблему роста цен на электроэнергию на отдельном расширенном совещании с участием профильных федеральных органов власти, представителей субъектов Северо-Западного федерального округа и крупных промышленных предприятий – потребителей энергии. Марина Ковтун также предложила поддержать инициативу по корректировке существующей модели ценообразования в отношении новых потребителей Мурманской области.

Кроме того, в своем докладе Марина Ковтун представила положительный опыт Мурманской области в повышении энергоэффективности региональной экономики, подчеркнув, что успехи региона отмечены на федеральном уровне. Так, Мурманская область два года подряд выходила в лидеры своей группы бюджетной обеспеченности по итогам рейтинга энергоэффективности субъектов РФ. В 2017 году в соответствии с поручением Председателя Правительства России Дмитрия Медведева и предложением Минэкономразвития России Мурманская область определена одним из пилотных регионов по подготовке и реализации проектов по энергосбережению за счет внебюджетных источников с использованием механизмов энергосервисного договора.