Первая мойва ушла за пределы Заполярья

14 Февраля 2018 года, 12:10

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманск начали приходить суда с мойвой. Первое судно с 450 тоннами рыбы было принято 11 февраля. Накануне в Мурманский морской рыбный порт траулер «Беломорск» доставил ещё 224 тонны рыбы. Однако первый улов достанется не северянам.

«Практически весь улов «Беломорска» уйдет за пределы Заполярья», - сообщили в пресс-службе порта, отметив, что коробки с мойвой прямо с судна были погружены в фуры.

Но расстраиваться мурманчанам не стоит. Вечером 13 февраля в Мурманск прибыл транспорт-рефрижератор «ФРИО Владивосток», на борту которого — 2500 тонн мойвы. Сегодня утром портовики приступили к её выгрузке. Вся рыба уйдёт в холодильники порта.

Как ранее сообщал «Би-порт», 20 февраля между властями Мурманска и «Союзом рыбопромышленников Севера» может быть заключено соглашение о реализации мойвы в городских магазинах по цене 65 рублей за килограмм. Приобрести «народную рыбу» по такой цене смогут пользователи «Городской карты поддержки». Цена на мойву для остальных граждан будет зависеть от наценки магазинов.