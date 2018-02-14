Посол Европейского Союза по вопросам Арктики приедет в Мурманск

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ - Посол по особым поручениям Европейского Союза Мари-Энн Конинскс, курирующая вопросы Арктики посетит Россию 14-19 февраля. Об этом сообщили в российском представительстве ЕС.
«Посол Конинскс проведет консультации с российскими партнерами по вопросам, связанным с российской стратегией в отношении Арктики», - говорится в сообщении.
В Москве Посол Конинскс проведет встречи с соответствующими федеральными властями и представителями различных российских и международных стейкхолдеров, а в Мурманске - с руководством региона. Кроме того, она посетит финансируемые Евросоюзом проекты на территории региона.