Мурманская область на 42 месте в рейтинге регионов по качеству жизни

14 Февраля 2018 года, 12:27

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Агентство «РИА Рейтинг» подготовило рейтинг российских регионов по качеству жизни. Он строился на основе учета 72 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере.

При расчете проводился анализ показателей, которые объединили в 11 групп: уровень доходов населения; занятость и рынок труда; жилищные условия; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Лидерами рейтинга-2017 вновь стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкают его Карачаево-Черкессия, Ингушетия и Тыва. Мурманская область заняла в рейтинге 42 место, улучшив свои показатели по сравнению с 2016 годом (было 48). Общий рейтинговый балл – 45,52 из возможных 100.