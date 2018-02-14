Полярная экспедиция «Север без преград» стартует из Твери

14 Февраля 2018 года, 13:00

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Из Твери 4 марта стартует полярная экспедиция «Север без преград» – исследовательский проект испытания отечественной техники в экстремальных условиях бездорожья, пишет МК.Тверь.

В экспедиции примут участие знаменитый восьмиколесный российский вездеход на шинах низкого давления «Шаман», автомобиль УАЗ-3303 из Тверского джип-клуба «ЛЕБЁДУШКА», переоборудованный на шины низкого давления с положительной плавучестью, и шестиколёсный квадроцикл BRP CANAM Outlander.

Первый пункт экспедиции после Твери – село Мезень. После него начнется внедорожная часть маршрута, автомобили пройдут через сёла Несь и Шойна. Далее они посетят гидрометеостанцию «Канин нос», расположенную на полуострове, разделяющем Белое и Баренцево моря, и метеостанцию «Мыс Микулкин». Затем автомобили пересекут по льду Чёшскую Губу Баренцева моря до села Индига и прибудут в Нарьян-Мар. Из него они отправятся по поморским сёлам побережья Баренцева моря – Нижняя Пеша и Ома, а затем – снова в Мезень. Оттуда путешественники вернутся в Тверь.

Протяженность маршрута составит более 5000 километров, 1500 которых пройдут по бездорожью. Члены экспедиции планируют уложиться в 25 дней.