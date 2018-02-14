Мурманская область заняла восьмое место в рейтинге субъектов по уровню открытости бюджетов

14 Февраля 2018 года, 13:20

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов России опубликовал рейтинг субъектов по уровню открытости бюджетных данных.

Лидерами рейтинга стали Московская область, Краснодарский край, Красноярский край и Сахалинская область. Мурманская область также попала в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджета: со 110 баллами (85,3% от максимального количества) она заняла восьмое место, поделив его с Кабардино-Балкарией.

В группу регионов с очень низким уровнем открытости бюджета попала только Ингушетия.