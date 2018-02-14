Ан-148 мог упасть из-за сбоя в системе воздушных сигналов

14 Февраля 2018 года, 13:42

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Ан-148 установила, что обогрев всех трех приемников полного давления (ППД — устройства для определения скорости воздушного судна) самолета был выключен, что и привело к трагедии.

ППД – это полая трубка с отверстиями. Два таких датчика расположены на носу, один – в хвосте самолета. В дождь или снег в них иногда скапливается влага, которая при наборе большой высоты может стать льдом. В этом случае барометр будет неверно регистрировать скорость набегающего потока, а пилоты получат неправильную информацию о параметрах движения лайнера. Для недопущения такой ситуации создана система обогрева трубок ППД.

«Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева», — говорится в официальном заявлении комиссии МАКа.

По словам источников «Известий», неисправностей в самолете не было. Экипаж просто не включил обогрев ППД. Сразу после взлета самолет вошел в зону облачности. Примерно через 2,5 минуты на высоте около 1300 м появились расхождения в показаниях скорости на приборе командира и резервном. Через 25 секунд разница была 30 км/ч, она продолжала увеличиваться. Еще примерно через 50 секунд на высоте около 2000 м экипаж в соответствии с руководством по летной эксплуатации отключил автопилот и перешел на ручной режим.

Примерно полторы минуты пилоты пытались понять причины происходящего. Самолет при этом находился на высоте 1700–1900 м. Летчики активно работали рычагами тяги двигателей, о чем говорят изменения вертикальной перегрузки в пределах от 0,5 до 1,5 g.

«Экипаж, скорее всего, счел, что самолет теряет скорость из-за того, что задирает нос и сваливается, — сообщил источник. — В этой ситуации у пилотов срабатывает рефлекс «отдать штурвал от себя» — опустить нос, чтобы исправить неправильное пространственное положение. Это усугубило ситуацию, самолет перешел в пикирование, из которого уже было невозможно выйти».

На Ан-148 есть авиагоризонт – прибор, который работает по принципу гироскопа и показывает положение самолета относительно земли. Но, по словам источника, пилоты ему не доверили, они ориентировались только на показания скорости.

«Пилоты были уверены, что самолет теряет скорость, — предположил собеседник. — Могли сработать несколько факторов. Первый — это скоротечность событий. Второй — так называемый туннельный эффект, который возникает при дефиците времени и стрессе. И третий — непонимание всей ситуации».

При пикировании под углом 30–35 градусов в салоне возникла невесомость. А через семь секунд на скорости 800 км/ч лайнер врезался в землю. С выводами источников согласен и экс-генеральный конструктор КБ имени Антонова Дмитрий Кива, под руководством которого спроектирован Ан-148.

«Экипаж должен был перевести самолет в горизонтальный полет и начать разбираться в ситуации. Прежде всего, надо проверить, что с приемниками воздушного давления, — заявил Кива. — Если обогрев ППД действительно был не включен, это ошибка экипажа. Пилотам надо было разобраться с положением самолета, понять, идет он с набором высоты или снижается, перейти в горизонтальный полет. В данном же случае Ан-148 то снижался, то набирал высоту, то опять снижался».

Специалисты МАКа продолжают работу. Завершается описание места происшествия и сбор фрагментов конструкции самолета для последующих исследований.

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Фото: © РИА Новости / Марина Лысцева