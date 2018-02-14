По Североморску проедут танки ИС-3, Т-34 и НИ-1 и «Шерман»

14 Февраля 2018 года, 14:24

СЕВЕРОМОРСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — В военном параде, посвящённом 100-летию образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии примут участие образцы исторической техники. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Парад состоится 23 февраля. В торжественных мероприятиях примут участие 9 единиц исторической техники: автомобили ГАЗ-63, ЗИС-5, ГАЗ–69, мотоцикл М-72, тяжёлый танк ИС-3, средний танк Т-34, самоходная артиллерийская установка СУ-100, а также восстановленный в прошлом году эрзац-танк НИ-1 и лендлизовский танк М4А2 «Шерман».

«Кроме этого военнослужащими частей МТО воссоздана тачанка, оснащённая массо-габаритным макетом легендарного пулемёта «Максим», которая также будет задействована в исторической части парада», - говорится в сообщении.

В состав современной механизированной колонны войдёт колёсная и гусеничная техника, стоящая на вооружении Северного флота. Парадным строем пройдут красноармейцы в серых шинелях и будёновках, вооружённые легендарной трёхлинейной винтовкой системы Мосина. Участие в параде также примет взвод собак.

Фото: пресс-служба СФ