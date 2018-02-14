В мурманском аэропорту – самый дешёвый авиакеросин

14 Февраля 2018 года, 14:47

МУРМАШИ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Росавиация опубликовала данные о стоимости авиационного топлива в аэропортах страны по состоянию за январь 2018 года и в сравнении с последним месяцем 2017 года.

Как следует из приведённой таблицы, в мурманском аэропорту самая низкая цена авиационного керосина среди аэропортов Северо-Западного федерального округа – 35 447 рублей за тонну (без НДС). Поставщиком топлива в аэропорту является ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск». Далее следует петрозаводский «Бесовец» – в январе керосин отпускался по цене 43 051 рублей за тонну (без НДС), при этом поставщик топлива поднял отпускную цену на 1,16% по сравнению с декабрём 2017 года.

Самая высокая отпускная цена авиационного топлива в январе 2018 года зафиксирована на родине Деда Мороза – в аэропорту Великого Устюга: здесь тонна керосина стоит 53 386 рублей (без НДС). Второй аэропорт Мурманской области – «Хибины» в январе поднял отпускную цену тонны керосина на 14,5% (до 50 850 рублей), тем самым стал вторым по дороговизне авиатоплива в СЗФО.

Фото: М. Паламарчук