В Мурманске задержали «взорвавших» ДК им. Кирова «преступников»

14 Февраля 2018 года, 15:22

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске состоялись командно-штабные учения «Метель-ДК», в которых приняли участие все оперативные службы города. Учения были направлены на пресечение условного «террористического акта» на объекте массового пребывания людей. Об этом «Би-порту» сообщили в УФСБ по Мурманской области.

По легенде учений, в одном из помещений мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, планируемого для проведения выборной кампании 2018 года, обнаружен подозрительный предмет. Была организована эвакуация персонала и посетителей учреждения.

«Преступники», осуществив подрыв неустановленного взрывного устройства, скрылись на автомобиле. В результате осуществленных по решению руководителя контртеррористической операции оперативно-розыскных мероприятий «преступная группа» обнаружена и задержана.

В последующем была предотвращена угроза взрыва второго самодельного взрывного устройства, обнаруженного на территории ДК.