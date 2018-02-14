Ключевая ставка продолжит снижаться

14 Февраля 2018 года, 15:43

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Центральный банк в ближайшие три года продолжит снижать ключевую ставку, и к концу 2020 года она опустится с нынешних 7,5% до 5,25%, говорится в прогнозе ИНП, с которым ознакомились «Известия».

Смягчение монетарной политики будет постепенным: к концу этого года по прогнозу ставка уменьшится до 6,25%, по итогам 2019 года — до 5,75%, а в 2020 году — до 5,25%.

Смягчение денежно-кредитной политики приведет к тому, что кредиты станут для граждан доступнее: в 2020 году банки будут выдавать займы в среднем под 9,5%. Сейчас средневзвешенная ставка по розничным кредитам на срок свыше года составляет 12%.

Ставки по ипотеке через три года должны упасть с нынешних 9–9,5% до 7–7,25%. Снижение процентов по займам ускорит темпы роста кредитования до 10–12% в год. ЦБ в своем последнем докладе прогнозировал прирост потребительского кредитования в следующие два года на 10%.

Фото: РИА Новости