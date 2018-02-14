Моряк пропал с мурманского судна в Баренцевом море

14 Февраля 2018 года, 15:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мотовском заливе с борта маломерного судна пропал матрос. Несчастный случай произошёл под утро, но сообщение о пропаже поступило только около 9:45.

Как сообщил «Би-порту» начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев, поисками пропавшего занимается спасательное судно «Атрия», а также два судна компании ООО «Русское море — Аквакультура».

Известно, что пропавший — житель сельского поселения Ура-Губа, 1995 года рождения.