Российские туристы потратили на заграничные путевки почти на 2 трлн рублей

14 Февраля 2018 года, 17:52

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2017 году россияне купили туристических путевок за границу почти на 2 трлн рублей, что эквивалентно 2% ВВП. Рост составил 19,7%, свидетельствуют данные платежного баланса России.

Эксперты ММВА считают, что росту туристической отрасли способствовала стабилизация курса рубля к бивалютной корзине. За прошлый год доллар подешевел на 3% — до 58 рублей.

Один из факторов высокого спроса эксперты называют восстановление экономики. В 2017 году ВВП страны вырос на 1,5% после двух лет падения. Реальные же зарплаты граждан увеличились на 3% и, согласно прогнозам, вырастут в этом году более чем на 4%. При этом реальные доходы снизились на 1,7%.

«Реальные доходы включают в себя пенсии, которые мало индексировались, а также поступления от собственности и вкладов. Но на принятие решений о расходах на турпоездки скорее влияет размер зарплаты», — отметил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.