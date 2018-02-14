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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманские портовики помогли подшефному детскому саду
 
 
 
 
14 Февраля 2018 года, 16:50

Мурманские портовики помогли подшефному детскому саду


МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня работники комплекса социально-бытового обслуживания порта вывезли несколько грузовиков снега с территории детского сада №79, расположенного на улице Октябрьской. Теперь прогулкам детей ничего не мешает.

Руководители дошкольных учреждений, расположенных в припортовом районе, каждую зиму обращаются к портовикам за помощью в механизированной уборке снега с детских площадок. Мощные портовые погрузчики и самосвалы быстро и качественно очищают игровые зоны, вывозят снег.

В ПАО «ММТП» справедливо считают, что оказание шефской помощи – это добрая традиция градообразующего предприятия.

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