Мурманские портовики помогли подшефному детскому саду

14 Февраля 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня работники комплекса социально-бытового обслуживания порта вывезли несколько грузовиков снега с территории детского сада №79, расположенного на улице Октябрьской. Теперь прогулкам детей ничего не мешает.

Руководители дошкольных учреждений, расположенных в припортовом районе, каждую зиму обращаются к портовикам за помощью в механизированной уборке снега с детских площадок. Мощные портовые погрузчики и самосвалы быстро и качественно очищают игровые зоны, вывозят снег.

В ПАО «ММТП» справедливо считают, что оказание шефской помощи – это добрая традиция градообразующего предприятия.