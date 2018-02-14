В Мурманской области создана лицензионная комиссия

14 Февраля 2018 года, 17:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области постановило создать лицензионную комиссию по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.

Комиссия состоит из 11 членов, председателем назначена начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова.

Основные полномочия и функции комиссии – принятие квалификационного экзамена, участие в мероприятиях по лицензионному контролю, рассмотрение документов, подготовленных и направленных инспекцией для принятия решения о предоставлении лицензии и т.д.

Подробнее о лицензионной комиссии можно узнать на сайте правительства региона.