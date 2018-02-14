71,5% россиян готовы снова голосовать за Путина

14 Февраля 2018 года, 19:00

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, связанный с избирательной кампанией по выборам президента в 2018 году.

По последним данным, среди всех опрошенных россиян отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 71,5% й, за Павла Грудинина – 7,3%, за Владимира Жириновского – 5,5%, за Ксению Собчак – 1%, за Григория Явлинского – 0,8%, за Сергея Бабурина – 0,5%, за Бориса Титова – 0,2%, за Максима Сурайкина – 0,1%.

Информированность граждан о выборах приближается к максимально возможному показателю: 93% респондентов знают, что голосование должно пройти в марте 2018 года. Уровень гражданского участия составляет 80,4% (такова доля россиян, изъявляющих готовность принять участие в выборах президента).

Около трети россиян (34%) считают, что выборы пройдут честно, 46% предполагают незначительные нарушения (которые не окажут влияния на общий итог выборов) и 17% – что результаты будут серьезно искажены.

Общественный запрос к кандидатам со стороны граждан существует в первую очередь по решению проблем в сфере здравоохранения (30%), образования (23%), низкого уровня заработных плат, МРОТ, прожиточного минимума (20%), низких пенсий (20%).