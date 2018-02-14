«Аэрофлот» предупреждает пассажиров о задержке московского рейса

14 Февраля 2018 года, 22:29

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Вылет рейса SU-1325 по маршруту Мурманск – Москва задерживается ориентировочно до 16:00 15 февраля. Об этом «Би-порту» сообщили в представительстве национального перевозчика в Мурманске. Таким образом, в совокупности рейс будет задержан выполнен с опазданием почти на сутки.

«Пассажиры уведомлены об изменении времени вылета. Те, кто прибыл в аэропорт – обслужены в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Пассажирам таже будет пребронированы биоеты на ближайшие рейсы авиакомпании», – сообщили агентству в «Аэрофлоте».

В авиакомпании также сообщили, что задержанный рейс будет выполнен под другим номером – новый номер рейса SU-1775.

Дополнительную информацию можно получить в представительстве авиакомпании в Мурманске или в справочном аэропорта.