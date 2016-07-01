Евгений Шихов покинул должность главы УФСИН по Мурманской области

15 Февраля 2018 года, 09:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ— Начальник УФСИН по Мурманской области Евгений Шихов покинул свою должность. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе ведомства. В тоже время по информации агентства, он будет переведён на службу в Забайкальский край.

В Мурманской уголовно-исполнительной системе Евгений Витальевич служил с февраля 2011 года. На должность руководителя был назначен 1 июля 2016 года.